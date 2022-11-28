Kastamonu'da kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Çatalzeytin Belediyesi tarafından "Çatalzeytin'den Çanakkale'ye ecdadın izinde" sloganıyla kadınlara yönelik düzenlenen gezi üç turdan oluşuyor.

Gezi kapsamında 25 ve 27 Kasım'da iki tur düzenlenirken son tur ise 29 Kasım'da yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Demir gezi ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"'Çatalzeytin'den Çanakkale'ye ecdadın izinde' dedik çünkü Şerife Bacı'nın torunları olarak o şanlı zaferin kazanıldığı kutsal toprakları Çatalzeytinli kadınların yerinde görmelerine vesile olmak benim için büyük onur kaynağı. Bu vesileyle vatanı için gözünü kırpmadan kendini feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun."

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