Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı Ölçer Apartmanı'nın yıkıldığı gerekçesiyle Mehmet Ö'nün yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu sanığı bulunmayan duruşmaya, yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. ile Ahmet E, Birgül S, Şükrü A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık Ahmet E. hazır bulunurken Şadi Y, Salim T. ve Levent M. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar savunmalarında önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladıklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti ek rapor sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö, 18 Ağustos'ta tutuklanmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıkılan Ölçer Apartmanı'nda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de selde kaybolmuştu.

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