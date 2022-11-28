KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 10 ilden 22 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu sona erdi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Milli Eğitim müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'na Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katıldı.

Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürü ve yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen program, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 3 gün sürdü. Takımların projelerini anlattığı programda, takımlara TR81, TR82 ve TR83 bölgelerinden 19 mentor, iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik etti.

Yapılan değerlendirme sonucunda Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 'Modüler pijama' isimli iş fikri birinci olurken Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 'Vrloskopi' ikinci, Amasya Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 'Elektrikli şarj araç istasyonu' ise üçüncü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılından itibaren "geleceğim mesleğim" sloganıyla mesleki eğitime destek verdiklerini belirtti.

Vocathlon'un mesleki eğitim temasının güzel bir çıktısı olduğunu dile getiren Alsaç, şunları söyledi:

"Mesleki eğitimdeki gençlerimizin girişimcilik ile ilgili fikirlerine yüreklendirmek, onlara cesaret vermek, ilk fikirlerine can suyu aşılamak için bir yarışma düzenledik. Bu yarışmamız son 4 yıldır devam ediyor ama bu yıl katılımımız çok güçlüydü. Sadece KUZKA bölgesinden değil, BAKKA ve OKA bölgesinden de öğrencilerimiz buraya geldi. Özellikle yarışan öğrenci sayımız çok fazlaydı. 10 ilden gelen 22 takımdan oluşan 110 öğrencimizin fikirlerini burada dinledik. Bu yılki yüksek katılım bizleri daha da cesaretlendirdi. Önümüzdeki yıl biz daha fazla bölgemizi ve şehrimizi bu çalışmaya dahil edeceğiz. Daha fazla meslek liseli öğrencimizin bu yarışmada fikirleriyle bizlerle buluşmasını sağlayarak onları cesaretlendirecek ve onların fikirlerini ticarileştirecek çalışmaya döndürmek üzere gayret edeceğiz."

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonunun öğrencilere sağladığı faydalardan söz etti.

Öğrencilerin kısıtlı zamanda değerli iş fikirleri geliştirdiğini anlatan Genç, "Bu da aslında gençlerimize güveni aşılayan bir program. Gerçekten özgüvenleri ve motivasyonları yükseliyor. Ülkemizdeki gelişmelerle birlikte onlar da gelecekte bir şey üretebileceklerine ve katma değer oluşturabileceklerine inanıyorlar. Bugün eğitimden sağlığa, askeri teknolojiden orman yangınlarına kadar birçok konuda bizlere fikir sunuyorlar. Demek oluyor ki meslek liseli öğrencilerimiz işin yazılım kısmını da donanım kısmını da biliyor." dedi.

BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da girişimciliğin önemine değindi.

Girişimciliğini geliştirmek için çaba içerisinde olduklarını ifade eden Altunsu, "Bunların içerisinde en önemli unsur kuşkusuz yenilikçi, girişimci iş fikirlerine sahip gençleri yetiştirmek. Bu projelerin içerisinde de gerçekten hayata geçirebilecek durumdaki girişimci iş fikirlerini de yatırımcılar ya da iş insanları gibi finansal kaynaklar ile buluşturarak gençlerimizi girişimci olarak hazırlamamız gerekiyor. Kalkınma ajanslarımızın birçoğu buna yönelik faaliyetler yürütüyor." diye konuştu.

Yaptıkları proje ile birinci olan Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Akbaş ise hasta bakımına yönelik bir proje yaptıklarını belirtti.

Modüler pijama projesi hazırladıklarını anımsatan Akbaş, "Vocathlon bana, ilk önce bir iş kuracaksam ne yapmam gerektiğini öğretti. İşi kurduktan sonra nerelere gitmem, ne yapmam ve nasıl başvuru yapabileceğimi öğretti. Ardından insanlarla etkileşimi ve girişkenliği öğretti." ifadelerini kullandı.

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