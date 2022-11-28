Kastamonu'da yayaya çarpıp kaçan aracın sürücüsü tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan ve ardından kaçan aracın sürücüsü jandarma ekiplerinin 144 saatlik kamera incelemesiyle bulundu.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Yukarı Ayvalı köyü mevkisinde 23 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Acar'a (70) çarpan ve ardından kaçan aracın bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 7 plaka tanıma sistemi, 58 mobese, 9 güvenlik kamerasına ait toplam 144 saatlik görüntü dikkatli bir şekilde izlendi.

Kazanın yaşandığı saatte olay yerinden 48 aracın geçtiğini tespit eden ekipler, daha sonra bu araçları bularak inceleme yaptı.

Ahmet Acar'ın ölümüne sebep olan aracın Z.T. isimli kişiye ait kamyonet olduğunu tespit eden ekipler daha sonra yoldan geçen 8 aracın da Ahmet Acar'a çarptığını belirledi.

Şüpheli Z.T'nin olay yerinden sis ve karanlıktan faydalanarak kaçtığını tespit eden ekipler, Z.T'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne götürülen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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