Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine şehrin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik, "Kastamonu'da Bir Yudum Hayat Projesi" kapsamında şehir gezisi programları düzenleniyor.

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği (TUREB) tarafından Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında düzenlenen gezilerde, üniversite öğrencilerine şehir merkezindeki tarihi ve kültürel değerler hakkında rehber eşliğinde bilgi veriliyor.

Üniversitenin akademik takvimi boyunca haftada iki gün düzenlenecek gezilerde 600 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde ilk gezi, üniversitenin topluluk başkanlarına yönelik gerçekleştirildi.

TUREB Danışmanı Süleyman Yücel, gazetecilere, öğrencilerin yaşadıkları şehre entegre olması amacıyla gezi düzenlediklerini, bu gezileri ilçelere de taşımak istediklerini söyledi.

Şehir merkezindeki turizm çeşitliliğinin inanç ve kültür üzerine kurulu olduğunu belirten Yücel, "Öğrencileri İsmailbey Külliyesi'ni gezdirdik. Daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Cem Sultan Bedesteni, Yakupağa Külliyesi'ni gezdik. Gençlere külliye ne demektir, içinde neler vardır gibi şeyleri anlattım. Atalarımızın anlayışlarını, gezdiğimiz yerler bağlamında izah etmeye çalıştım." dedi.

Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Yücel, "Kadim şehir demek, ruhu olan şehir demektir. Ben bu şehrin sokaklarında gezerken birçok şey hissederek geziyorum. Bunları da öğrencilere aktarmak için çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Türk Kültür Topluluğu Başkanı Yusuf Ekşioğlu ise üniversitenin akademik takvimi boyunca her hafta 60 öğrencinin şehri gezebileceğini dile getirdi.

Projeye katılmak isteyenlerin TUREB ofisini ziyaret ederek başvuru formunu doldurabileceğini anlatan Ekşioğlu, "Organizasyon tamamen ücretsiz. Kastamonu'yu rehber eşliğinde gezme fırsatı bulamayan arkadaşlara Kastamonu hakkında detaylı bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Çağrı Solak ise projeyi çok beğendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gezdiğimiz yerlerde güzel şeylerle karşılaştık. Bu memleketin nelere sahip olduğunu görmüş olduk. Bunları arkadaşlarımıza da aktarmak için buraya geldik. Bizden sonra da diğer arkadaşlarımız buraları gezecek. Kültür ve tarih bakımından birçok şey kattı bize. Yaşadığımız yerin önemini, bize neler katabileceğini, bizim de nasıl davranmamız gerektiğini bir yönden gösterdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz."



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