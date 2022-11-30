Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetin peşinde

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, bu organizasyondaki ikinci galibiyetini Fransa temsilcisi Metz Handball karşısında almayı hedefliyor.

Geçen yıl tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ve aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor, geçen sezon oynadığı 14 maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon oynadığı ilk 4 maçta da kazanamayan Kastamonu Belediyespor, sezonun 5. haftasında Lokomotiva Zagreb'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine ulaştı.

Evinde 22 Ekim'de Team Asbjerg'e mağlup olan Kastamonu temsilcisi, 3 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Metz Handball maçında turnuvadaki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.





- Mogensen: "Önümüzdeki üç maç bizim için çok önemli"





Kastamonu temsilcisinin Danimarkalı antrenörü Claus Mogensen, AA muhabirine, tekrar Şampiyonlar Ligi periyoduna başladıklarını söyledi.

Zorlu bir döneme girdiklerini dile getiren Mogensen, "Önümüzde üç maçlık periyot var. Zor üç maç oynayacağız. Metz ile önce deplasmanda, sonra evimizde, ardından da Team Asbjerg ile deplasmanda oynayacağız." dedi.

Seviyelerini yükseltmek istediklerini vurgulayan Mogensen, şunları kaydetti:

"Seviyemizi yukarı çekip bu üç maçtan puanla ayrılabilirsek, bizim için yeni yıla başlamak adına harika olur. Yeni yıldan sonra puan kazanacağımız rakiplerle oynayacağız. Önümüzdeki üç maç bizim için çok önemli. Seviyemizi yukarı taşıyıp, puan kazanabilmek istiyoruz. Bizim puan kazanacağımız Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde önümüzde 1,5 aylık periyodumuz var. Sakatlıklar, olumsuzluklar olabilir. Şu an bir şey söylemek için erken. Bu maçlardan puan alabilmek için elimizden geleni yapacağız."

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise Metz Handball ile çok zor bir maç yapacaklarına işaret ederek, "Aradan sonra takım birlikteliğimizin daha yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Son bir haftadır iyi çalışıyoruz. Süper Lig'de oynadığımız İzmir Büyükşehir Belediyespor maçında kendimizi ölçmüş olduk. Hafta sonu çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Orada en iyi performansımızı gösterip, ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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