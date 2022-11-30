Kastamonu'da ekmek dağıtım aracında uyuşturucu yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ekmek dağıtım aracında uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında S.K. (54) F.Ç. (48) ve Ö.K'nin (44) uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve ekmek dağıtımında kullanılan araçlarında yapılan aramada, 360 sentetik ecza hap, 25 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.





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