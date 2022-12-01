Kastamonu Belediyespor, Metz Handball maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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KASTAMONU (AA) - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Fransa temsilcisi Metz Handball ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde, 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Metz Handball maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Sol oyun kurucu Betül Yılmaz, AA muhabirine, aynı anda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşık 1,5 aylık bir ara verildiğini anlatan Yılmaz, "Uzun bir aranın sonunda tekrar Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyoruz. Grubumuzun zorlu rakiplerinden biri olan Metz'e karşı Metz'in evinde oynayacağız. Olduğumuz seviyenin çok daha üstü performans göstermemiz gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir şans yakalarız ve 2 puan alırız, neden olmasın?" dedi.









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