YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 22 rektör Kastamonu'da bir araya gelecek

KASTAMONU (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 22 rektörün katılımı ile Kastamonu'da "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti" programı düzenleneceği bildirildi.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed Adak, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın da katılacağı programda ihtisaslaşma misyonu üstlenmiş 22 üniversitenin rektörü ve ilgili rektör yardımcılarının "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti"nde bir araya geleceği belirtildi.

Yarın yapılacak ihtisas toplantısı sonrasında Özvar'ın Kastamonu Üniversitesi Senatosu'na katılacağı aktarılan açıklamada Özvar'ın öğrencilerle de bir araya geleceği ifade edildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti programının Kastamonu'da yapılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaştı. Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanlarında ihtisaslaşan üniversitemizde akademisyenlerimiz tarafından verilen eğitimlerle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. İhtisas odaklı çalışmalarda inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Böylesine büyük bir programın üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesinden dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Her konuda Üniversitemizi cesaretlendiren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."





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