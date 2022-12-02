Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi maçı için Fransa'ya gitti

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Metz Handball ile deplasmanda yapacağı maç için Fransa'ya gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. maçını Metz Handball ile yarın deplasmanda oynayacak olan Kastamonu ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'dan uçakla Fransa'ya giden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yarın sabah son antrenmanını yaparak maç saatini bekleyecek.

Antrenör Claus Mogensen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın hazırlıklarını büyük oranda tamamlamadıklarını söyledi.

Zorlu bir rakip karşısında deplasmanda oynayacaklarını dile getiren Mogensen, "Hentbol Avrupa Şampiyonası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yaptık. Metz, grubun güçlü takımlarından biri. Bizim için zor bir maç olacak. Fransa'dan puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Metz ile haftaya da kendi evlerinde karşılaşacaklarını belirten Mogensen, "Üst üste iki maçımız Metz ile. Bu iki maçı en iyi şekilde atlatıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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