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YÖK Başkanı Özvar, Kastamonu'da "İhtisas Üniversitelerinin Genel Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

AA

YÖK Başkanı Özvar, Kastamonu'da "İhtisas Üniversitelerinin Genel Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

KASTAMONU (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bölgesel kalkınmayı hedefleyen üniversitelerimize vereceğimiz destekler arttıkça Türkiye'de bölgeler arası iktisadi eşitsizliğin daha ciddi şekilde kapanacağı, bölgeler arası nispi, iktisadi bir yakınlaşmanın ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır." dedi.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında "İhtisas Üniversitelerinin Genel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Özvar, program kapsamında faaliyet yürüten 22 üniversite ile bir yıllık değerlendirme toplantısını tamamladıklarını belirtti.

Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşmış 22 üniversitenin bölgeleri ile yakından ilişkili olduğunu ifade eden Özvar, "Üniversitelerin, içinde bulunduğu ilin tabii ve sosyal şartlarını dikkate almak suretiyle bölgenin üretimine, istihdamına ve iktisadi gelişmesine önemli düzeyde katkı vermeye başladığını memnuniyetle gözlemlemiş olduk. Bundan 6-7 sene önce birinci grupta başlayan ihtisas üniversitelerimiz ilgili ihtisas sahalarında patent alabilecek düzeye gelmiş olduğunu sevinerek görmüş bulunuyoruz." diye konuştu.

Üniversitelerin bölgesel kalkınmayı hedefleyen projelerine Avrupa'dan da destek bulmaya başladıklarını anlatan Özvar, şunları kaydeti:

"Bu, programımızın yolunda gittiğini gösteren bir diğer önemli parametre ve işaret olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen proje destekleriyle artık ticarileşme noktasına varan mahalli yeni ürün ve tasarımların da ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağı bu toplantımız neticesinde ortaya çıkmış bulunuyor. İnanıyoruz ki bölgesel kalkınmayı hedefleyen üniversitelerimize vereceğimiz destekler arttıkça Türkiye'de bölgeler arası iktisadi eşitsizliğin daha ciddi şekilde kapanacağı, bölgeler arası nispi, iktisadi bir yakınlaşmanın ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır."

Bölgesel kalkınma hedeflerine varabilmenin en önemli unsurunun üniversiteler olduğunu ifade eden Özvar, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman, nitelikli personel ve bilimsel araştırma gibi konularda da üniversitelerin önemini vurguladı.

Üniversitelerin ortaya koyduğu performansın daha iyi noktalara geleceğine inandığını ifade eden Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her ile bir üniversite kurmak suretiyle sadece Türkiye'de yaşayan insanların eğitim öğretimine değil en az onlar kadar bölgenin iktisadi ve sosyal gelişmesine de katkı sağlayacağı vizyonunun hayata geçmeye başladığını mutlulukla gözlemliyoruz. Bu bakımdan bütün üniversitelerimize teşekkür etmek isterim." dedi.

Özvar, toplantıya ev sahipliği yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a teşekkür etti.

Programda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak da sunum yaptı.

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