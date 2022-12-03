Araç'ta kitap okuma söyleşisi düzenledi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kitap okuma söyleşisi gerçekleştirildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikle öğrencilere okuma alışkanlığı, okuduğunu anlama ve yorumlayabilme kabiliyetinin kazandırılması amaçlandı.



Etkinlikte öğrenciler tarafından okunan Erkin Saçar''n "Bir hayalin peşinde" adlı kitabı üzerinden okuma söyleşisi yapıldı.

Kaymakam Emin Cevat Tutar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın'ın katıldığı etkinlikte Tutar, öğrencilere kitap hakkındaki görüşlerini sorarak onlarla sohbet etti.

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