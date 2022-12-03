Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi: Doğanyurt

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi olan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi, yeşil ile maviyi bir arada barındıran doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Kent merkezine 121 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 saatlik yolculukla ulaşılabilen Doğanyurt, 1990'da ilçe oldu.

Bir tarafında Karadeniz'in uçsuz bucaksız maviliği, diğer yanında ise yeşilin hakim olduğu dağlarıyla doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Doğanyurt'un 2 mahallesi ve 25 köyü bulunuyor.

Türkiye genelinde Doğanyurt kütüğüne kayıtlı 29 bin 338 kişi bulunurken, bunların 23 bin 438'i İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul'a verdiği göçle dikkati çeken ilçede Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, köylerde 4 bin 431, ilçe merkezinde ise 997 kişi ikamet ediyor.

Karadeniz, Akdeniz ve Ege sahillerindeki ilçeler arasında merkez nüfusu en az olan Doğanyurt, sakinlerine huzurlu bir yaşam sunuyor.

Yaz aylarında nüfusu artan ilçede fındık, kestane ve kestane balı önemli ürünler olarak öne çıkıyor.

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine, ilk kez 1999 yılında belediye başkanı olduğunu, ikinci kez seçildiği 2009'dan bugüne kadar belediye başkanlığını sürdürdüğünü söyledi.

Batısında Cide, doğusunda İnebolu'nun bulunduğu ilçenin güzel koylara sahip olduğunu belirten Kaya, kara yoluyla gidilemeyen koylara deniz yoluyla ulaşım sağlandığını anlattı.

Kaya, Doğanyurt'un kestane balıyla gündeme geldiğini dile getirerek, "Kestane balı denildiğinde Doğanyurt akla geliyor. Ekonomik olarak ilçede ilk önce fındık, daha sonra kestane balı gelmektedir." ifadesini kullandı.

- "Denizi, kestane balını sevenleri Doğanyurt'a davet ediyorum"

Başka illerdeki Doğanyurtlulardan ikametlerini ilçeye aldırmalarını isteyen Kaya, şunları kaydetti:

"Merkez nüfusumuz 997'dir. Belediyelerin gelirleri, İller Bankasından nüfuslarına göre geliyor. İstanbul'da emekli olup yazın burada duran hemşehrilerimizin ikametgahlarını Doğanyurt'a almasıyla ilçemize sahip çıkmış oluruz. Nüfusumuz küçük. Asayiş olaylarında ilçemiz Kastamonu'nun en vukuatsız ilçelerindendir. Sakin bir hayat istiyorsanız, olayların olmadığı bir yaşam istiyorsanız Doğanyurt'a gelin. Denizi, kestane balını sevenleri Doğanyurt'a davet ediyorum."

- "Burada yaşamanın zorlukları ve tatlı yönleri var"

Merkez Mahallesi Muhtarı Faruk Kara ise Doğanyurt'un küçük bir ilçe olduğunun altını çizerek, "Esnaflık yapıyorum. Burada yaşamanın zorlukları ve tatlı yönleri var. Yazları daha hoş oluyor. Maviyle yeşilin birleştiği noktadayız. Güzel ve şirin bir ilçe. Buradan gidenleri bir gün yine bekliyoruz." diye konuştu.

Ali İhsan Kaya da 11 yıl önce İstanbul'dan Doğanyurt'a döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Doğanyurt'a döndüğüm için çok mutluyum. Lokantam var. Şirin bir ilçe. Sahili çok güzel. Yazın İstanbul'dan gelenler oluyor. İstanbul'da olan arkadaşlarımın da gelmesini tavsiye ederim. İstanbul'dan gelince kendimi rahat ve huzurlu hissettim."





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