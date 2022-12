Kastamonu Valisi Çakır, engellilerle bir araya geldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi.

Vali Çakır, Kurşunlu Han'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, son yıllarda engelli bireylerin hayatın her alanında söz sahibi olduğunu söyledi.

Engellilerin hayatın içinde bulunmasından gurur duyduklarını dile getiren Çakır, "2022 yılında hem engelli kardeşlerimizin hem de özel bireylerimizin çok güzel projelerine imza attık. 2023'te engelli kardeşlerimizin daha fazla hayata katılmaları için çok daha fazla spor ve sanat projelerine imza atacağız." dedi.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin birçoğunda gördüğümüz yaşam enerjisi, güçlü irade, aslında onların koltuk değneğine ya da sandalyeye bağlı olmadıklarını, sadece şekli bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yürekten kendilerine zincir vuran en ufak bir engelleri olmadığını görüyoruz. Bu sene özellikle engelli bireylerimizle, görme engelli bireylerimizle yapmış olduğumuz tiyatro çok büyük ses getirdi. Güçlü şekilde devamı da gelecek. Onların mutluluğu bizlerde doping etkisi yapıyor. Onların güçlü duruşları, öz güvenleri son derece takdire şayan."

Birlik beraberliğin önemine değinen Çakır, "Birliğimizin, beraberliğimizin, hatırlamamızın sadece bir güne sığmaması gerektiğini biliyor ve inanıyorum. Biz her gün beraberiz her gün iç içeyiz. Kastamonu'yu engelli dostu şehri yapmada tüm birimlerimizle yoğun çaba içerisindeyiz. Her zaman en yakında bizler olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Konaşmanın ardından Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, Vali Çakır'a plaket verdi.

Programa Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.