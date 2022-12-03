Kastamonu'da özel sporculara tahsis edilen spor salonu açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Özel Sporcular Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Spor Salonu'nda bulunan ve özel bireylerin rahatlıkla spor yapabileceği Özel Sporcular Spor Salonu'nun açılışı törenle yapıldı.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yüzündeki ışıltının her şeyi anlattığını söyledi.

Özel bireylerle ailelerinin yüzlerinin güldürebilmelerinin çok şeyi başardıkları anlamına geldiğini belirten Çakır, şunları dile getirdi:



"Bu anlamda Kastamonu'da gerçekten de çok güzel şeyler oluyor. Ben de her türlü taleplerine büyük hassasiyetle yaklaşmaya gayret ettim. Çok büyük mutlulukla sosyal hayatta çok daha fazla görünmelerine şahitlik ettim. Onların öz güven ve morallerindeki artışları ben de takip ettim."

Engelli bireylerin güzel anlarına şahitlik etmek istediklerini dile getiren Çakır, "Onlarla ilgili davet aldığımızda lütfen en geniş katılımla buna icabet edelim. En büyük desteklerden biri de bu olur. En büyün engelin sevgisizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda onlar birçok alanda bizlere müthiş bir örnek." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile engellilerle ilgili zihniyet dönüşümü yaşandığını vurgulayarak, "Engelli bireylerimiz toplumda artık itilmiş, dışlanmış bireyler değil, toplumun en önünde tutulan nadide bireyler haline geldi. Kamu binalarının engellilere hizmet edecek şekilde düzenlenmiş olması, kamudaki istihdamlarının on kat ileriye taşınması, bunların hepsi en güzel örnekler." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da son dönemde farkındalığın artarak güzel çalışmalara imza atıldığına işaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da Merkez Spor Salonu'nun en güzel yerini engelli bireylerin rahatça bir araya gelip spor yapmaları için düzenlediklerini anlatarak, "Devletimizin imkanlarını özel bireylerimizle buluşturmuş olduk. Ben de 5 yaşından 22 yaşına kadar çok ciddi konuşma sorunu çekmiş engelli bir bireyim. Bunun acısını ben de yaşadım. Yapmak önemli ama bunu yaşatmak daha önemli." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise özel bireyler için yıllardır mekan arayışında olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın heyecanla gelişini Sayın Cumhurbaşkanı'ma izletmeden Rabb'ime nefesimi teslim etmeyeceğim. Buradaki hizmete paha biçilemez. Satranç kursları, okçuluk, masa tenisi var. İnternet yok, televizyon bağımlılığı yok. 18 yıl önce 3 özel bireyle bu yola çıktım. Herkese dernek olarak destek olmaya çalıştık. Kastamonu'da bu yıl çaldığım kapıların hiçbirinden boş dönmedim. Şu anda ilgilendiğim aile sayısı 1800'ün üzerinde. Özel birey anneleri olarak devletimizin hakkını ödeme şansımız yok."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve özel bireyler tarafından açılışı gerçekleştirilen salon gezildi. Vali Çakır ve eşi Bahar Çakır, özel bireylerle masa tenisi oynadı.





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