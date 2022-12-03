Kastamonu'da özel sporculara tahsis edilen spor salonu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da özel sporculara tahsis edilen spor salonu açıldı

AA

Kastamonu'da özel sporculara tahsis edilen spor salonu açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Özel Sporcular Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Spor Salonu'nda bulunan ve özel bireylerin rahatlıkla spor yapabileceği Özel Sporcular Spor Salonu'nun açılışı törenle yapıldı.

Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yüzündeki ışıltının her şeyi anlattığını söyledi.

Özel bireylerle ailelerinin yüzlerinin güldürebilmelerinin çok şeyi başardıkları anlamına geldiğini belirten Çakır, şunları dile getirdi:

"Bu anlamda Kastamonu'da gerçekten de çok güzel şeyler oluyor. Ben de her türlü taleplerine büyük hassasiyetle yaklaşmaya gayret ettim. Çok büyük mutlulukla sosyal hayatta çok daha fazla görünmelerine şahitlik ettim. Onların öz güven ve morallerindeki artışları ben de takip ettim."

Engelli bireylerin güzel anlarına şahitlik etmek istediklerini dile getiren Çakır, "Onlarla ilgili davet aldığımızda lütfen en geniş katılımla buna icabet edelim. En büyük desteklerden biri de bu olur. En büyün engelin sevgisizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda onlar birçok alanda bizlere müthiş bir örnek." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile engellilerle ilgili zihniyet dönüşümü yaşandığını vurgulayarak, "Engelli bireylerimiz toplumda artık itilmiş, dışlanmış bireyler değil, toplumun en önünde tutulan nadide bireyler haline geldi. Kamu binalarının engellilere hizmet edecek şekilde düzenlenmiş olması, kamudaki istihdamlarının on kat ileriye taşınması, bunların hepsi en güzel örnekler." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da son dönemde farkındalığın artarak güzel çalışmalara imza atıldığına işaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da Merkez Spor Salonu'nun en güzel yerini engelli bireylerin rahatça bir araya gelip spor yapmaları için düzenlediklerini anlatarak, "Devletimizin imkanlarını özel bireylerimizle buluşturmuş olduk. Ben de 5 yaşından 22 yaşına kadar çok ciddi konuşma sorunu çekmiş engelli bir bireyim. Bunun acısını ben de yaşadım. Yapmak önemli ama bunu yaşatmak daha önemli." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise özel bireyler için yıllardır mekan arayışında olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın heyecanla gelişini Sayın Cumhurbaşkanı'ma izletmeden Rabb'ime nefesimi teslim etmeyeceğim. Buradaki hizmete paha biçilemez. Satranç kursları, okçuluk, masa tenisi var. İnternet yok, televizyon bağımlılığı yok. 18 yıl önce 3 özel bireyle bu yola çıktım. Herkese dernek olarak destek olmaya çalıştık. Kastamonu'da bu yıl çaldığım kapıların hiçbirinden boş dönmedim. Şu anda ilgilendiğim aile sayısı 1800'ün üzerinde. Özel birey anneleri olarak devletimizin hakkını ödeme şansımız yok."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve özel bireyler tarafından açılışı gerçekleştirilen salon gezildi. Vali Çakır ve eşi Bahar Çakır, özel bireylerle masa tenisi oynadı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu Valisi Çakır, engellilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Çakır, engellilerle bir araya geldi
Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi: Doğanyurt
YEREL HABERLER Türkiye'nin en az merkez nüfuslu sahil ilçesi: ...
Araç'ta kitap okuma söyleşisi düzenledi
YEREL HABERLER Araç'ta kitap okuma söyleşisi düzenledi
(Görüntülü) YÖK BAŞKANI ÖZVAR, KASTAMONU&#039;DA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÖK BAŞKANI ÖZVAR, KASTAMONU'DA ...
YÖK Başkanı Özvar, Kastamonu'da "İhtisas Üniversitelerinin Genel Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar, Kastamonu'da "İhtisas ...
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 ...
Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi maçı için Fransa'ya gitti
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi maçı ...
Kastamonu'da akrabasını öldüren hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da akrabasını öldüren hükümlü yakalandı
Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi ...
YÖK Başkanı Özvar, Kastamonu'da 22 üniversitenin rektörüyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar, Kastamonu'da 22 üniversitenin ...
Kastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sundu
YEREL HABERLER Kastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve ...
Kastamonu'da hayvanseverler, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı
YEREL HABERLER Kastamonu'da hayvanseverler, Konya'da hayvan ...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 22 rektör Kastamonu'da bir araya gelecek
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve 22 rektör ...
Kastamonu Belediyespor, Metz Handball maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, Metz Handball maçı ...
Kastamonu'da aranan 3 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da aranan 3 hükümlü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.