Tosya’da Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları gerçekleştirildi.

Sapaca köyü mevkisinde düzenlenen yarışmaya 25 şehirden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, gazetecilere, yarışmanın 14, 16, 18 yaş gruplarında kız ve erkek 6 kategoride düzenlendiğini söyledi.

Müsabakaların, federasyonlarının üç etapta yaptığı kros bölgesel birincilik olduğunu anlatan Keloğlu, "Bölgelerde dereceye giren takımlarımız, burada yarı finallerde mücadele ediyor. Buradan da ilk 5 takımımız ve 15 ferdi sporcumuz, Türkiye şampiyonasında Sakarya’da mücadele edecek. Tosya parkuru federasyonumuz olarak tescil edildi. Kros için uygun bir alan olduğu için yarışmaları burada yaptılar." dedi.

Yarışma organizatör ve hakemlerinden Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Burak Özdemir de koşabilecekleri düz bir parkur seçmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Tosya Belediyesi de katılımcılara etli pilav ikram etti.



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