Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta ilk resmi futbol müsabakası yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinin ardından ilk resmi futbol müsabakası yapıldı.

Kastamonu 1. Amatör Küme Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bozkurt Belediyespor ile Cide Belediyespor, yapımı tamamlanarak ekim ayında açılan Bozkurt Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Bozkurt Belediyesporlu oyuncular, "11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel afetinde ilçemize destek olan tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz" pankartı ile sahaya çıktı.

Statta ayrıca afette sele kapılarak kaybolan Bozkurt Belediyesporlu Eray Çelebi için "Kalbimizdesin Eray Çelebi" afişi asıldı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Müsabakayı Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar izledi.



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