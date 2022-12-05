Kastamonu Üniversitesi öğrencileri doğada kamp yaptı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesinin öğrencileri, Şenpazar ilçesinde doğa kampı yaptı.

Üniversitenin Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce uygulanan "Tabiat Kampı Projesi" kapsamında turizm fakültesi öğrencileri, her ay bir ilçeye giderek, çadır kampı yapıp, yörenin gastronomisi, kültürel yapısı ve doğası hakkında fikir sahibi oluyor.

İlk olarak geçtiğimiz ay Azdavay ilçesinde kamp yapan öğrenciler, bu ay da Şenpazar ilçesinde bulunan Kızılcasu Doğa Eğitim Merkezi ve Kamp Alanı'nda kamp yaptı.

Çoğunluğu Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinden 50 öğrenci, çadır ve bungalov evlerde geceyi geçirdikten sonra 12 Kardeşler Anıtı, Ovacık yolu, Kızılcasu Şelalesi, Fabrikaderesi Şelalesi, Loç Vadisi Seyir Terası'nı gezdi.

Kendi yemeklerini yapan öğrenciler, çiğ köfte yoğurup, akşam kamp ateşi etrafında şarkılar söyleyip halay çekti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, soğuk ve yağmura rağmen bölgede 3 gün kamp yaptıklarını söyledi.

Kastamonu'nun 19 ilçesinde de sırayla kamp yapmayı planladıklarını belirten Haberal, şunları dile getirdi:

"Bu ayki etkinliğimizde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden öğrencilerin yoğun olduğu bir grup var. Daha çok birinci sınıf öğrencilerini aldık. Hem Kastamonu'yu hem de Şenpazar'ı tanıyorlar. Öğrencilere sahada öğretmeye çalışıyoruz. Hangi bitki yenir, hangisiyle neler yapılır anlattık. Örneğin mantar topladık. Kendileri yıkıyorlar, kendileri yemeklerini hazırlıyorlar."

Bölgenin çok özel bir yapısı olduğunu kaydeden Haberal, "Önce bölgeyi tanıttık. Bulunduğumuz bölge Küre Dağları Milli Parkı. Burası korunan alanlardan. Mili parkı, korunan alanları anlattık. Kızılcasu Kamp Alanı'nın Küre Dağları'ndaki değerini anlattık." diye konuştu.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar da Kızılcasu Kamp Alanı hakkında bilgi vererek "Bölgedeki birçok tesis ve turizm noktasının tam ortasında. Burada kalan bir ziyaretçimiz bölgedeki birçok turizm lokasyonuna gün içinde gidip gelebilir. Turizm Fakültesi öğrencileri kamp yapıyor. Hem mutfak eğitimlerini geliştirdiler hem doğayı tanıdılar, hem de doğadan yabani ve yenilebilir bitkileri topladılar. Yeni keşiflerde bulunarak burada dolaştılar." ifadelerini kullandı.

Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Azerbaycanlı Vugar Musayev ise "16 kilometrelik yürüyüş yaptık. Şelaleler gördük. Doğal meyveler topladık yedik, mantar topladık. Hikmet Hocam bizi gezdiriyor, Kastamonu'nun tanınmayan yerlerini görüyoruz. Bizim için eğitici oluyor." dedi.





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