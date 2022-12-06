Kastamonulu kadınlar kenti tanıtacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonulu kadınların kentin manevi ve kültürel güzellikleri ile zengin mutfağını tanıtması amacıyla hazırlanan projenin açılışı yapıldı.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz" projesinin açılış programı Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, Kastamonulu kadınların güzel bir proje hazırladıklarını söyledi.

Kastamonu’nun çok güzel bir coğrafyasının olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Kastamonu öyle bir şehir ki şivesinden, kıyafetinden, türküsünden zaten bir ayırt edici özelliği var. Özellikle Azdavay, Şenpazar, Küre'de insanlarımız sizi muhteşem bir kıyafetle karşılıyorlar. 200 sene önce ninelerinin giydiği o kıyafetleri gençler de büyük bir keyifle giyiyor. Bunun aslında çok büyük bir zenginlik olduğunu sizin projenizle tüm dünyaya göstermek lazım. İnşallah bu proje ile de Kastamonu kıyafetlerinin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu göstereceğiz. Bunun yanı sıra 100 yıllar önce atalarınızın oynadığı oyunlar hala bugün bazı köylerde oynanıyor. Bunların tekrar elden geçmesi, canlanması lazım. İnşallah bu projenin kapanışında da güzel bir etkinlikle bunları sergileyeceğiz."

Kastamonu'nun yemek kültüründen de övgüyle bahseden Çakır, "Kastamonu muhteşem bir tarihi barındıran ve dışarıya kapalı göç almamış yapısı ile de kültürlerini ve geleneklerini de yüzyıllardan bu yana bozulmadan devretmiş." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Yurt ise projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan da Kastamonu'nun geçmişin özü olduğunu kaydederek, çağdaş dünyanın gözü ile görmenin de hedeflerinin başında olduğunu söyledi.













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