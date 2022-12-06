Kastamonu'da "Silindir Operasyonu" kapsamında 14 şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan Silindir Operasyonu kapsamında kent merkezinde 17 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.



7 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 1425 tabanca fişeği, 9 şarjör, 37 av tüfeği fişeği, bıçak, 3 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, dedektör, 48 sentetik ecza hapı, 17,06 gram kenevir tohumuyla karışık esrar, 560 hap, 53 kutu macun ve çikolata ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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