Kastamonu'da her gün 11 bin 7 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

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KASTAMONU (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Kastamonu'da 11 bin 7 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenevi ve Kastamonu'da bulunan yatılı okulların pansiyonlarda gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan yemekler, günde 3 öğün 4 çeşit olarak öğrencilere sunuluyor.

Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun mutfağında her gün özenle hazırlanan yemekler, il merkezi ve 3 ilçedeki okullara servislerle gönderiliyor. İl genelinde bulunan yatılı okulların pansiyonlarında hazırlanan yemekler de her gün öğrencilere ikram ediliyor.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine, öğretmenevleri ve pansiyonlar vasıtası ile hazırlanan yemekleri eğitim gören öğrencilere ikram ettiklerini belirtti.



Bahçacıoğlu, "51 pansiyonumuzda barınma hizmeti verdiğimiz 3 bin 361 öğrencimize pansiyonumuzda hazırlanan 4 çeşit yemek 4 öğün ikram edilmektedir. Taşımalı sistemle okullara gelen ve pansiyonlarımızda kalan toplam 11 bin 7 öğrencimize her gün ücretsiz yemek hizmeti verilmekte." dedi.

Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Metin Engin ise öğretmenevi olarak 2007 yılından beri merkez ilçe, Taşköprü, Devrekani, ve İhsangazi ilçelerinde taşımalı öğrenciler için sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "Mutfağımızdan her gün 3 bin 477 taşımalı öğrencimiz için sıcak yemek çıkmaktadır. Yemekler piştikten sona 'termobox'lar aracılığıyla sıcak bir şekilde servislerle okullarımıza iletilmekte." diye konuştu.

Kayı Köyü İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Halit Özdemir de, "İki çocuğum da burada eğitim görüyor. Öğrencilerimiz burada güvenle okuyor. Sabah eviminizin önünden servisler alıyor buraya geliyorlar. Burada eğitim aldıktan sonra tekrar evimize dönüyorlar. Okulda her gün sıcak yemek çıkıyor, karınları doyuyor. Çok memnunuz, devletimiz böyle bir imkan verdiği için Allah razı olsun. Sıcacık eğitim yuvalarında, sıcacık yemeklerle eğitimlerini alıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kevser Cinci ise okulunu çok sevdiğini anlatarak, "Köyümüz 5 kilometre uzakta. Her gün servisle okulumuza geliyoruz. Öğle aralarında lezzetli ve güzel yemekler yiyoruz. Her gün yemeğimiz eksiksiz geliyor. Yanında ek gıdalar da geliyor." dedi.

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