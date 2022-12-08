Cide'de karla mücadele sezonu açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde karla mücadele sezonu açıldı.

Karayolları Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kar mücadelesinde görev alacak personel için dua edildi.

Kaymakam Tuncay Karataş, konuşmasında, karla mücadelenin kolay olmadığını vurgulayarak, "Allah hepinize güç kuvvet versin inşallah. Allah devletimize zeval vermesin. Ulaşımın aksamaması için zorlu bir görev sizleri bekliyor. Tüm ekibinize hayırlı ve başarılı bir çalışma dönemi geçirmenizi diliyorum." dedi.

Törene, Kaymakam Karataş ile Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Aygen, Karayolları Cide Şube Şefi Emre Bekir Yazıcı, Yol İş Sendika Başkanı Mehmet Çelik katıldı.



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