Kastamonu Belediyespor, Metz maçı hazırlıklarını sürdürdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Metz ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
B Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda karşılaştığı Metz'e 35-24 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, 10 Aralık'ta ağırlayacağı rakibini yenmeyi hedefliyor.
Danimarkalı antrenör Claus Mogensen, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Metz maçının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Metz'e karşı Metz'te oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Zorlu bir başlangıç yaptık. Ondan sonra iyi bir ritim yakaladık ve iyi bir hentbol oynadık. Seviyemizi koruyamadık ve Metz galibiyete uzandı. Maçtan dersler çıkardık. Cumartesi günü tekrar Metz'e karşı oynayacağımız maçta doğruları yapmaya çalışacağız."