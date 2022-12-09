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Kastamonu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Kastamonu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1118 konut için kura çekimi yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada çok önemli bir kura çekimi için bir arada olduklarını söyledi.

Sosyal devletin öneminden bahseden Çakır, "Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal devlet olmanın gereğini dünyadaki devletlere örnek olacak şekilde en üst seviyede yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ekim ayında cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve arsa kampanyasını başlattı. Bu kapsamda merkez dahil 9 yerleşim birimimizde 1118 konutun kurasını çekeceğiz." dedi.

Konut projesinin bir başlangıç olduğunu aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Bu bir başlangıç. Hem Kastamonu merkez hem de 8 ilçemizdeki konutların yapılacağı arsaların konumları oldukça güzel. Bu kampanya Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası. Ekonomik değeri çok yüksek ama bir yandan da devletimizin sosyal devlet olma anlayışını tüm dünyaya gösterdiği için Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışan bir kampanya oldu."

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise projenin devamının geleceğini aktararak, "Bu kura çekiminde hane sahibi olacaklara hayırlı olsun ama hane sahibi olamayacaklar da üzülmesin. Özellikle son dönemde görüyoruz ki her vatandaşımızın ev sahibi olması için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya ve bunların devamı ile ev sahibi olmayan her vatandaşımız devletin şemsiyesi altında sosyal devlet anlayışı içerisinde ev sahibi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, Belediye Başkanı Vidinlioğlu ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.

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