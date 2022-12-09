Gezici Film Festivali Kastamonu’da sinemaseverlerle buluşacak

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KASTAMONU (AA) - Ankara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 27'nci Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı, 12-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Ankara'da 2 Aralık’ta başlayan 27'nci Gezici Film Festivali'nin ikinci durağı 9-11 Aralık’ta Sinop ve son durağı ise 12-14 Aralık’ta Kastamonu olacak.

Türk sinemasının ve dünya sinemasının ödüllü filmlerini sinemaseverler ile buluşturan festival, oyuncu ve yönetmeler ile tanışma fırsatını da izleyicilere sunuyor.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine, 2014 yılında yaptıkları davet ile gezici film festivalini Kastamonu’da ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini, pandemide bir yıl ara verildiği için 8'inci kez kentte gezici festivali ağırlayacaklarını aktardı.

Festivalin ilk durağının Ankara ardından Sinop ve son durağının ise Kastamonu olduğunu hatırlatan Soydan, şöyle konuştu:

“3 günlük bir festival yaşayacağız. 10 film olacak. Bunlardan 6'sı Türkiye'nin önemli festivallerinde ödüller aldı. Türk sinema filmlerinin yönetmenleri ve oyuncuları da burada olacak. Hem öğrenciler ve Kastamonu halkıyla bir arada olacaklar hem de filmlerini gösterime sunacaklar."

Soydan, festivalin her sene ilgiyle karşılandığını, Kastamonu'daki gösterimlerin diğer kentlerdekilerden farklı olarak ücretsiz ve bütün halka açık olduğunun altını çizdi.

1921 yapımı bir filmin eski dönemin ruhuna uygun olarak Baba Zula grubu tarafından müzik eşliğinde verileceği, bunun da festivale renk katacağını aktaran Soydan, "Kastamonu'da festival zamanı diye bir şey oluştu, aralık ayı olunca herkes 'Ne zaman festival gelecek?' düşüncesine kapılıyor. Sanatsal etkinliklerin 3 büyük kentte yoğunlaşması Anadolu'nun bunlardan mahrum kalmasına sebep oluyor. Gezici festival ekibi 27 senedir Anadolu'nun çeşitli kentlerine bu imkanı sunuyor." dedi.





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