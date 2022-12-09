Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Erol O. (45) idaresindeki 78 SL 071 plakalı otomobil, Selalmaz yolu Karaburun mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Yıldıray O, Cevat K, Cengiz T. ve Arif A, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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