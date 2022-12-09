Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki Metz maçına hazır

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Metz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

B Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda karşılaştığı Metz'e 35-24 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, yarın ağırlayacağı rakibini yenmeyi hedefliyor.

Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.



Mogensen, basın mensuplarına, 8. haftada grubun güçlü takımlarından Metz'i ağırlayacaklarını söyledi.



Geçen hafta deplasmanda istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Mogensen, "İlk maçta istediğimiz sonucu alamadık ama yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk maçtan dersler çıkardık. Yarın ona göre oynamak istiyoruz. Sporcularımızın kazanmak için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

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