Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullananlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, uyuşturucu için kullanıldığı değerlendirilen cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.