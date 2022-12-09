Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullananlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, uyuşturucu için kullanıldığı değerlendirilen cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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