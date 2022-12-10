Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde C.T ve V.B'nin uyuşturucu madde satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine şüphelilere ait ev ve araçlarında arama yapıldı.



Aramada, 199 sentetik ecza hapı, 25 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 cep telefonu, bıçak ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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