Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 103'üncü yılında

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da yapılan ilk kadın mitinginin 103'üncü yılı kutlandı.

Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar, önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Yürüyüşe, Vali Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Burada kadın dernekleri üyeleriyle siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri ve Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, mitingin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk koydu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kızıltan, burada yaptığı konuşmada, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli rolüne işaret etti.

Türk kadınının işgale hayır dediğini söyleyen Kızıltan, "30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin yurdumuzu işgal etmesine tepki göstermek ve Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş mücadelesine destek vermek için Kız Öğretmen Okulu bahçesinde 3 binden fazla kadın bir araya geldi. Hanımlar Cemiyeti'nin tertiplediği bu miting tarihimizde düzenlenen ilk kadın mitingidir. Mitingde söz alan hanımlar Türk milletinin uğradığı haksızlıkları, işgalleri ve işgalcilerin yaptığı vahşeti dile getirdiler." dedi.

Bu fedakarlığın dünyada eşinin bulunmadığını anlatan Kızıltan, "Türk kadınlarının Mili Mücadele'deki fedakarlıkları tüm dünyada eşi görülmemiş, adı konulmamış ve yazılmamış bir kadın destanıdır. Bu kahraman kadılarımız yeri gelmiş elinde silahı ile cephede, yeri gelmiş miting meydanlarında yer alarak vatanın toprağını işgalci güçlere bırakmamak için mücadele etmiştir. Türk kadını bugün de aynı bilinç ve güçtedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.





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