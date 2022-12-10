CHP'li Nazlıaka, Kastamonu'daki "ilk kadın mitingi" kutlamalarına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Nazlıaka, Kastamonu'daki "ilk kadın mitingi" kutlamalarına katıldı

AA

CHP'li Nazlıaka, Kastamonu'daki "ilk kadın mitingi" kutlamalarına katıldı

KASTAMONU (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kastamonu'da Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da yapılan ilk kadın mitinginin 103'üncü yılı kutlamalarına katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde Kışla Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar ve protokol üyeleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Aylin Nazlıaka, tören alanında kendisine söz hakkı verilmediğini öne sürerek, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki partililerle alandan ayrıldı.

Nazlıaka, tören alanının yakınında yaptığı açıklamada, Türk kadınının, 103 yıl önce Kastamonu'da bir araya gelerek ülkesinin zafere ve bağımsızlığa ulaşmasında büyük mücadele verdiğini söyledi.

Kendisinin de kadınların bu mücadelesini bir kez daha yad etmek, onları sevgi ve saygıyla anmak üzere kente geldiğini vurgulayan Nazlıaka, Vali Avni Çakır'ın, programda konuşma talebine olumsuz yanıt verdiği için tören alanını terk ettiğini ifade etti.

Nazlıaka, "Kadına şiddetin son bulduğu, herkesin güvendiği, herkesin tok yaşadığı aydınlık günleri hep beraber kuracağız. Bu korkuları da ondan kaynaklanıyor. Onun için söz vermek istemediler ama istedikleri kadar söz vermesinler biz yüreğimiz ile buradayız ve her yerde de bu ayıbı dillendireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 103'üncü yılında
YEREL HABERLER Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi ...
Orman meyvelerinin çekirdekleri yaban hayatı için fidana dönüşüyor
YEREL HABERLER Orman meyvelerinin çekirdekleri yaban hayatı için ...
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ...
Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi ...
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki Metz maçına hazır
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki Metz ...
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kastamonu'da gazetecilere açıklamada bulundu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kastamonu'da ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "Geçmişten Günümüze Türk Kadını" panelinde konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "Geçmişten ...
Bakan Yanık: Mağdurların siyaset aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Mağdurların siyaset aparatı olarak ...
Kullanılmayan köy okulu, "Köy Yaşam Merkezine" dönüştürüldü
YEREL HABERLER Kullanılmayan köy okulu, "Köy Yaşam Merkezine" ...
Cide'de "Modern Ahilik Okulu" projesi başladı
YEREL HABERLER Cide'de "Modern Ahilik Okulu" projesi başladı
Gezici Film Festivali Kastamonu’da sinemaseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Gezici Film Festivali Kastamonu’da sinemaseverlerle ...
Kastamonu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle ...
Kastamonu Belediyespor, Metz maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, Metz maçı hazırlıklarını ...
Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal hayata kazandırılacak
YEREL HABERLER Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ...
Cide'de karla mücadele sezonu açıldı
YEREL HABERLER Cide'de karla mücadele sezonu açıldı
Valla Kanyonu'na 'adrenalin salıncağı'
YEREL HABERLER Valla Kanyonu'na 'adrenalin salıncağı'
Kastamonu'da her gün 11 bin 7 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da her gün 11 bin 7 öğrenciye ücretsiz ...
Kastamonu'da Türk Kızılayın 67. anaokulunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da Türk Kızılayın 67. anaokulunun temeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.