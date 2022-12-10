CHP'li Nazlıaka, Kastamonu'daki "ilk kadın mitingi" kutlamalarına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kastamonu'da Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da yapılan ilk kadın mitinginin 103'üncü yılı kutlamalarına katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde Kışla Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar ve protokol üyeleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Aylin Nazlıaka, tören alanında kendisine söz hakkı verilmediğini öne sürerek, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki partililerle alandan ayrıldı.

Nazlıaka, tören alanının yakınında yaptığı açıklamada, Türk kadınının, 103 yıl önce Kastamonu'da bir araya gelerek ülkesinin zafere ve bağımsızlığa ulaşmasında büyük mücadele verdiğini söyledi.



Kendisinin de kadınların bu mücadelesini bir kez daha yad etmek, onları sevgi ve saygıyla anmak üzere kente geldiğini vurgulayan Nazlıaka, Vali Avni Çakır'ın, programda konuşma talebine olumsuz yanıt verdiği için tören alanını terk ettiğini ifade etti.



Nazlıaka, "Kadına şiddetin son bulduğu, herkesin güvendiği, herkesin tok yaşadığı aydınlık günleri hep beraber kuracağız. Bu korkuları da ondan kaynaklanıyor. Onun için söz vermek istemediler ama istedikleri kadar söz vermesinler biz yüreğimiz ile buradayız ve her yerde de bu ayıbı dillendireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.