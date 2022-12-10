Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferi, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.





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