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KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, evinde Fransa'nın Metz takımına 28-23 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk yarısı 13-13 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Fransa temsilcisi, karşılaşmadan 28-23 galip ayrıldı.

Grupta bir galibiyeti bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.





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