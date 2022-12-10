Kastamonu Belediyespor-Metz maçının ardından

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında ağırladığı Fransa temsilcisi Metz'e 28-23 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, ikinci yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirtti.

Claus Mogensen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Metz takımını tebrik ettiğini söyledi.

İstemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren Mogensen, "Bugün işlerini zorlaştırmak istiyorduk ve zorlaştırdık. İkinci yarıda daha tecrübeli bir takım olarak kendilerini gösterdiler. Maçın kontrolünü tutmak istiyorduk ve kısa da olsa tuttuk. İkinci yarıda enerji eksiğimiz vardı. Çok iyi takımlara karşı mücadele ediyoruz. Bu takımların tecrübesine ulaşmak kolay değil. Böyle iyi takımlara karşı oynarken ikinci yarı o güç seviyesinde oynamak kolay değil." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor oyuncusu Majda Mehmedovic de "Benim için ameliyat sonrası Metz'e karşı oynamak önemliydi. Planımıza sadık kaldık, iyi oynadık ama tecrübe eksikliğimiz vardı. Daha fazla maç oynadıkça tecrübe kazanacağız. Metz'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.







- Mayonnade: "İstediğimiz gibi oynayamadık"





Metz Antrenörü Emmanuel Mayonnade, Kastamonu deplasmanında kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.



"İstediğimiz oyunu oynayamadık." diyen Mayonnade, "Grubu birinci veya ikinci bitirmek gibi bir amacımız var. Burada kazanmak istiyorduk ve kazandık. Sezon boyunca oynadığımız en iyi maç değildi ama önemli olan kazanmak." şeklide konuştu.

Fransız takımının oyuncusu Louise Katharina ise Kastamonu'nun güzel bir oyun ortaya koyduğunu dile getirerek, "Kastamonu'ya hakkını vermek lazım. Özellikle oynadıkları pivot oyunlarıyla kafamızı karıştırdılar. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.