CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kastamonu'da partililerle buluştu

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KASTAMONU (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi.

Nazlıaka, CHP Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Kastamonu'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İlk Türk kadın mitinginin 103 yıl önce Kastamonu'da gerçekleştiğini hatırlatan Nazlıaka, "103 yıl önce bugün 3 bine yakın kadının Kız Öğretmen Okulu önünde bir araya gelip tek yürek oldu ve milli mücadeleye destek vermek için direniş meşalesini yaktılar." dedi.

Aile Destekleri Sigortası Projesi'nden bahseden Nazlıaka, "Asgari ücret altından geliri olan ya da hiç geliri olmayan vatandaşları refaha ulaştıracak bir sistem. Bu sistem emeklileri de düşünüyor. Emekliler için en düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olacak. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi emeklilerimizin rahat etmesini sağlayacağız. Kültür Bakanlığı ile bir protokol yapacağız ve emekliler olarak sembolik rakamlar ile seyahat edebileceksiniz." dedi.

Nazlıaka, Aile Destekleri Sigortası Projesi'nde, ailelere yapılacak ödeneğin ailedeki çocuk, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli sayısına göre artacağını kaydederek, "Sigorta kapsamındaki ailelerimizin çocukları kreş döneminden, üniversiteden mezun olana kadar hiçbir ücret ödemeden okuyacak. Yurtlar bu aileler için bedava olacak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak." diye konuştu.

İktidara gelirlerse ilk 24 saatte İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarının altını çizen Nazlıaka, şunları kaydetti:



"Kadına yönelik şiddet ile çocuğa yönelik istismar vakalarıyla samimiyetle mücadele edeceğiz. Özel mahkemeler kuracağız. Bu davalara bakan ve katillerin, tecavüzcülerin cezasızlıkla ödüllendiren bu sistemi sonlandıracağız. İlk 5 yıl içerisinde 6 milyon kadına istihdam yaracağız ve kadınların hayatın içine katılması için bakım destek hizmetleri sunacağız. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Sendikalaşma oranını yükselteceğiz. Türkiye'de kadınların sendikalaşma oranı yüzde 8'lerde. 10 kadının 4'ü kayıt dışı çalışıyor. Bunu da sonlandıracağız."



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