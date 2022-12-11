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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

AA

Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferi, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Kentte sis nedeniyle dün de uçak seferi yapılamamıştı.

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