İran'da gösterilerle ilgili bir kişi daha idam edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'de kış turizminin önemli noktalarından Ilgaz Dağı'nda bulunan iki ayrı kayak merkezinde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte, çam ağaçlarının arasında kayak ve snowboard yapma imkanı bulabiliyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde farklı uzunluklardaki pistler, her seviyedeki kayaksevere ve kızakla kaymak isteyenlere eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak sezonu için hazırlıkların tamamlandığı Ilgaz Dağı'nda kar yağışı için gün sayılıyor.

- "Bölgemizde son derece güvenli ve konforlu telesiyejleri var"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, bölgenin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin Özel İdare girişimleri ile hayata geçirildiğini söyleyen Çakır, "Yaklaşık 4 bin metreyi bulan kayak parkuru var. Profesyonel sporcular bunu 5,5 kilometreye kadar uzatabiliyor. Bölgemizde son derece güvenli ve konforlu telesiyejleri var. Yurduntepe tesisleri sadece Karadeniz'in değil Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri." dedi.

Her yıl kış sezonunun sona ermesiyle yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Çakır, "Yollarımız, tesislerimiz ve zeminimizde her türlü iyileştirmelerimizi süratli bir şekilde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Ilgaz Dağı'nın Kastamonu tarafında 2 ayrı kayak merkezinin yer aldığını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Burada iki kayak tesisimiz var. Biri Kayak Federasyonu ve diğer otellerin bulunduğu tesis, diğeri de Yurduntepe. Geçmiş ortalamalara göre esas kar yağışımız Aralık 15 itibarıyla ve aralık sonu itibarıyla geliyor. Ilgaz'da her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Artık kar yağışını bekliyoruz. Geçen sene burada yaklaşık 150 bin misafirimizi ağırladık. Çok büyük bir kısmından da olumlu geri dönüşler aldık. Burayı kış turizminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline getirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışacağız."

Bölgenin her mevsim ayrı güzel olduğunu aktaran Çakır, "Burada sadece kayak yok, doğa yürüyüşü de var. Burası bir milli park. Burada Türkiye'nin en güzide ormanları var. Temiz hava içinde doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşlarımızı hem de kayak yapmak isteyen vatandaşlarımızı Ilgaz ve Ilgaz 2 Yurduntepe tesislerine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.