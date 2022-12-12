Kastamonu'da cep telefonu çalan 2 kişi tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde telefoncudan ikinci el cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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