27. Gezici Film Festivali, Kastamonu'da sinemaseverlerle buluştu

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KASTAMONU (AA) - Ankara Sinema Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği 27. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı başladı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, üniversitenin Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda film gösterimleri gerçekleştirildi.

Ankara ve Sinop'un ardından Kastamonu'da düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek festivalde, Türk ve dünya sinemasının ödüllü filmleri, sinemaseverlerle buluşacak.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, programda yaptığı konuşmada, festivali 8. kez Kastamonu'da ağırladıklarını söyledi.

Festivalin fakülte, üniversite ve şehir için önemli olduğunu anlatan Çetin, "Medya ve İletişim Topluluğu, bu organizasyonda profesyonel hale geldi. Rektörlüğümüz de bizim bu etkinliklerimize büyük destek veriyor. Sanata değer vermemiz gerekiyor. Herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

Festival kapsamında, 1921 yapımı bir filmin eski dönemin ruhuna uygun olarak Baba Zula grubu tarafından müzik eşliğinde verileceğini de aktaran Çetin, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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