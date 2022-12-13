Öğretmenler aldıkları eğitimle özel bireyleri bilimle buluşturacak

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da "STEM ile Engelleri Aşıyoruz" Projesi kapsamında 16 ilden gelen 24 özel eğitim öğretmeni özel bireyleri bilimle buluşturacak.

"TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "STEM ile Engelleri Aşıyoruz" projesinin uygulaması Kastamonu'da yapıldı.

Alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin uygulamalı eğitimler düzenlediği proje faaliyetlerine, Kastamonu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sancaktepe Bilim Merkezi, Kastamonu Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından da destek verildi.

Proje kapsamında bilim, mühendislik, teknoloji ve fen alanlarında 16 farklı şehirden 24 özel eğitim öğretmeni yetiştirildi.



Proje yürütücüsü Çağrı Avan, AA muhabirine, proje kapsamında özel eğitim öğretmenlerinin STEM (Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşım) temelli dersler gördüğünü söyledi.

Projenin öğrencilere ve öğretmenlere büyük katkı sağlayacağını anlatan Avan, "Temel hedefimiz özel eğitimin bilimle buluşturulması ve bu çocuklarımızın da bilim yolunda ilerlemesinin sağlanması. Projemiz, bilim, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını temel alan, bunların alanda özel eğitimde ve bilim uygulamalarında nasıl gerçekleştirileceğini hedefleyen bir proje. Etkinliklerimizde bilimden mühendisliğe, teknolojiye, astronomiye kadar birçok uygulamayı öğretmenlerimiz deneyimleyerek yaşadılar." dedi.

- Tüm çocuklarımız bizim için özel ve onların hepsine ulaşmak bizim temel hedefimiz"

Etkinliğin uygulamaya yönelik olduğunu ifade eden Avan, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli çocuklarımıza bilimi, mühendisliği, teknolojiyi sevdirmek, onlara yol gösterici olmak bizim temel hedefimiz. Bu noktada öğretmenlerimize bir eğitim vererek onların gelişimlerine, mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak ve onları bir ışık kaynağı haline getirerek çocuklarımızın hepsine ulaşmak projemizin en temel amaçlarından birisi. Projemizi özellikle tüm Türkiye'ye yayarak bütün öğrencilerimizin bilime, teknolojiye ulaşmasını, onlara bunun nasıl öğretileceğini anlatmak en temel hedeflerimizden ve amaçlarımızdan. Tüm çocuklarımız bizim için özel ve onların hepsine ulaşmak bizim temel hedefimiz."

İstanbul'da özel eğitim öğretmeni olarak çalışan ve Kastamonu'daki eğitime katılan Aysima Temeltaş, proje ile ufkunun genişlediğini ifade etti.

Proje ile özel bireylere farklı bakış açısı kazandırabileceğini belirten Temeltaş, "Çocuklara teknolojiyle bilimle ve matematikle ilgili el becerilerini de kullanarak neler yapabilirim diye şimdiden birden fazla fikrim oluştu. Burada yaptığım etkinlikleri özel çocuklara birebir uygulayamasam bile daha basite indirgeyerek, daha seviyelerine uygun bir şekilde onların ufuklarını açabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

- "Bu bilim etkinlikleri sayesinde özel gereksinimli öğrencilere yeni deneyimler katacağız"

Konya'dan gelen Esranur Özcan, proje kapsamında birçok etkinlik yaptıklarını belirtti.

Projeye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"STEM eğitimi Türkiye'de yeni yaygınlaşan bir eğitimdi. Biz bunu özel eğitime nasıl entegre edeceğimizi konuşuyoruz. Hepsini uygulamalı olarak yapıyoruz. Her çocuk çok özel, her çocuk çok farklı. Bu eğitimleri de farklılaştırarak uyarlayarak oluşturacağız. Bu deneyler sayesinde, bu bilim etkinlikleri sayesinde özel gereksinimli öğrencilere yeni deneyimler katacağız, onların ilgilerini çekeceğiz. Böylece özel eğitime yeni bir ışık katacağımızı düşünüyorum."

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