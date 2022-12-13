Kastamonu'da temiz ve sağlıklı gıdaya dikkat çekmek amacıyla tarhana çorbası dağıtıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Slow Food Birliği ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliğince temiz ve sağlıklı gıdaya dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara tarhana çorbası ikram edildi.

Fakültenin gastronomi bölümü öğrencileri ve birliğin üyeleri tarafından pişirilen çorba, Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Slow Food Kastamonu Birliği Kurucu Lideri Gülşen Kırbaş, gazetecilere, iki yıldır birlik olarak Kastamonu'da doğru ve temiz beslenme konusunda çeşitli etkinliklerle bilinç oluşturmaya çalıştırdıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik iyi tarım konusunda eğitim verdiklerini dile getiren Kırbaş, şöyle devam etti:

"10 Aralık bütün dünyada Terra Madre Günü olarak kutlanıyor ve toprak ana anlamına geliyor. Bu Slow Food'un kuruluş günü olduğu için bütün dünyada kutlanıyor ve etkinlikler yapılıyor. 10 Aralık günü Kastamonu'da ilk Türk kadın mitinginin etkinlikleri olduğu için, o günle çakışmasın diye bugün böyle bir bilinçlendirme çalışması yapmak istedik. Aynı zamanda bu hafta yerli malı haftası. Dolayısıyla bizim öz, temiz, atalık tohumlar ile üretilmiş geleneksel yöntemler ile hazırlanmış gıdalarımızın değerini insanlara anlatmak ve benimsetmek için öz gıda olan tarhanayı ele alalım dedik."

Kırbaş, hazır çorbalar yerine, tarhana gibi doğal besinlerin tüketilmesini tavsiye etti.

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