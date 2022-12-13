Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda 9,54 gram metamfetamin, 78 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.