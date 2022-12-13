Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda 9,54 gram metamfetamin, 78 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da temiz ve sağlıklı gıdaya dikkat çekmek amacıyla tarhana çorbası dağıtıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da temiz ve sağlıklı gıdaya dikkat çekmek ...
Muhtarlar kurdukları halk oyunu ekibiyle Kastamonu kültürünü tanıtacak
YEREL HABERLER Muhtarlar kurdukları halk oyunu ekibiyle Kastamonu ...
Kastamonu'da sis, görüş mesafesini düşürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da sis, görüş mesafesini düşürüyor
Öğretmenler aldıkları eğitimle özel bireyleri bilimle buluşturacak
YEREL HABERLER Öğretmenler aldıkları eğitimle özel bireyleri bilimle ...
27. Gezici Film Festivali, Kastamonu'da sinemaseverlerle buluştu
YEREL HABERLER 27. Gezici Film Festivali, Kastamonu'da ...
Kastamonu'da devrilen otomobildeki astsubay yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobildeki astsubay yaralandı
Kastamonu'da cep telefonu çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da cep telefonu çalan 2 kişi tutuklandı
Kayak sezonu için hazırlıkların tamamlandığı Ilgaz'da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Kayak sezonu için hazırlıkların tamamlandığı Ilgaz'da ...
Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL HABERLER Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.