Küre Dağları'nda kar ve sis etkili oldu

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KASTAMONU (AA) - Küre Dağları'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlar beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası bölgede sis de etkili oldu.

Bozkurt ilçesine bağlı Çiçekyayla ve Ortasökü köyleri ile Yaralıgöz Dağı'nda ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yükseklerdeki kar ve sis güzel manzaralar oluşturdu.

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