27. Gezici Film Festivali sona erdi

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KASTAMONU (AA) - Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 27'nci Gezici Film Festivali, Kastamonu'daki etkinliklerle tamamlandı.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen festivalin Kastamonu'da bölümü kapsamında, 10 film seyirciyle buluşturuldu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine, festivali güzel bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Festivali Kastamonu'da 8 yıldır ağırladıklarını ifade eden Soydan, "Bu yıl toplamda 10 film gösterimi yapıldı. 6'sı dünya, 4'ü Türk sinemasının seçkin örnekleriydi. Bütün gösterimlerde salonlar doldu. 5 filmin ekibi izleyicilerle söyleşilerini gerçekleştirdi. Baba Zula grubu 1921 yapımı filmde canlı müzikleriyle filme eşlik etti." dedi.

Festivalin Anadolu kentlerinde düzenlenmesinin önemine değinen Soydan, "Büyük kentlerde sanat filmlerine ulaşması kolay. Bizde ise bu çok mümkün değil. Öğrencilerimizin bunlara erişmesi zor oluyor. Biz bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Betül Seyyar ise festivalde ödüllü filmlerin gösteriminin yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin yönetmenlerle tanıştığını söyleyen Seyyar, "Söyleşiler gerçekleştirdik. Bizden sonraki arkadaşlarla bu festival devam edecek." ifadelerini kullandı.

Festival, Ankara ve Sinop'un ardından Kastamonu'daki gösterim ve etkinliklerin tamamlanmasıyla son buldu.

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