Kastamonu'da "Zincir 2" operasyonu kapsamında 6 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Zincir 2" operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve Pınarbaşı ilçesinde belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde 518 litre sahte içki, 73 şişe sahte bandrollü içki, 12 aroma ve alkol kiti, 100 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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