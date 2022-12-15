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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da "Zincir 2" operasyonu kapsamında 6 zanlı yakalandı

AA

Kastamonu'da "Zincir 2" operasyonu kapsamında 6 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Zincir 2" operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve Pınarbaşı ilçesinde belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde 518 litre sahte içki, 73 şişe sahte bandrollü içki, 12 aroma ve alkol kiti, 100 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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