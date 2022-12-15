2. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali çalışmaları başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenecek olan 2. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali için çalışmalar başladı.
İlki geçen yıl yapılan ve ilçenin tanıtımında önemli bir rol oynayan festivalin ikincisinin yapılması için Kaymakam Emin Cevat Tutar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, festivalin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunulurken, festival programının ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.
Toplantıya Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve kurum müdürleri katıldı.