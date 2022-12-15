Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı su tutmaya başladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yapımı yüzde 95 oranında tamamlanan Araç Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının Kastamonu ve ilçelerinde tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, su tutulmaya başlanan Araç Barajı'nda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağına işaret etti.

Baraj sayesinde 1560 dekar tarım arazisi, 20 köy ve bir ilin taşkınlardan korunması, ayrıca 5 megawat kurulu güçle yıllık 13,79 gigawatt saat enerji üretiminin sağlanacağını anlatan Akca, "Baraj inşaatı fiziki olarak yüzde 95 seviyesinde. Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hektometre küp olan Kastamonu Araç Barajı ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.





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