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Gönüllü kadınların ördüğü atkı ve bereler ihtiyaç sahibi çocukları ısıtacak

AA

Gönüllü kadınların ördüğü atkı ve bereler ihtiyaç sahibi çocukları ısıtacak

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yaklaşık 100 gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüyor.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce kadınların ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örmesi için "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve gönüllü kadınlar Merkez Spor Salonu'nda bir araya geldi.

İplerini ve şişlerini de yanlarında getiren kadınların ördüğü atkı ve bereler bir haftada tamamlanacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara yılbaşı öncesinde ulaştırılacak.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, AA muhabirine, atkı ve bereleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak istediklerini söyledi.

Atkı ve berelerin yılbaşı öncesinde çocuklara ulaştırılacağını anlatan Şimşek, "Kastamonu kadınının ne kadar güçlü ve dayanışma içinde olduğunu biliyorduk ama burada gördük ki geri dönüşler muazzam oldu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri burada, evinde bize destek verenler de var. Güzel bir dayanışma içindeyiz. Sivil toplumun dayanışma halinde olması bizi çok mutlu ediyor. Türk milleti olarak yardımsever bir milletiz. Biz istedik ki herkes kendi emeğiyle bu projeye katılsın." dedi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen de ihtiyaç sahibi çocuklara yeni yıl hediyesi vermek için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini anlatan Başbilen, "Burada birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi var, kadın kooperatifleri, kadın derneklerimiz, şehit, gazi derneklerimiz var. Ankara'dan bize katılanlar da var. İyi ki varlar." diye konuştu.

Kastamonu Damladan Deryaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Saadet Yüksel ise projeye dernek üyeleriyle katıldığını aktardı.

İhtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere ördüklerini anlatan Yüksel şöyle devam etti:

"Herhangi birinin yarasına merhem olabilmek, onların elinden tutabilmek mutluluk ve huzur veriyor. Elimizde şişlerimizle el emeği harcayarak yapmamız çok daha güzel. Devletimiz gerektiği yerde ihtiyacı olan kişilere yardım yapıyor ama özellikle çocuklar için bir annenin elinden çıkmış olan örgü çok daha fazla şey ifade eder."

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ferhan Çelen de projeye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Projeye Şehit ve Gaziler Derneği olarak katıldıklarını dile getiren Emel Bayar, "Şehit annelerimiz ve gazi eşlerimizle beraber biz de bu kampanyaya eşlik edelim dedik. İhtiyaç sahibi çocuklara bizim de bir katkımız olsun diye düşündük. Emeğimiz geçtiği için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

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