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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski taksici yaptığı kemanla İtalya'daki yarışmaya hazırlanıyor

AA

Eski taksici yaptığı kemanla İtalya'daki yarışmaya hazırlanıyor

KASTAMONU (AA) - MEHMET ULUSOYLAR - İstanbul'da taksiciyken memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine yerleşerek keman yapımında ustalaşan Hasan Şanlı, iki yıldır üzerinde çalıştığı kemanla, İtalya'da düzenlenen ve "Keman Yapım Sanatının Olimpiyatları" olarak nitelendirilen yarışmaya hazırlanıyor.

Bir dönem İstanbul'da taksicilik yapan Şanlı'nın hayatı, yaklaşık 20 yıl önce aracına aldığı keman sanatçısı sayesinde değişti.

Müşterisiyle keman üzerine sohbet ederken, ünlü İtalyan müzik aletleri yapım ustası Antonio Stradivari'nin hayatına merak salan Şanlı, kemanlarına paha biçilemeyen Stradivari'nin hayatıyla ilgili araştırmalar yaptı.

Katıldığı kursta keman çalmayı öğrenen Şanlı, internetten dinlediği ve sesine hayran olduğu "Stradivarius" kemanlarının sesini çaldığı kemanlarda bulamayınca, bir dönem marangozlukla da uğraştığı için keman yapmaya karar verdi.

Bu konuda eğitim alan Şanlı, 2014 yılında memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine dönerek evinde kurduğu atölyede yaptığı kemanlarla adından söz ettirmeye başladı.

43 yaşındaki Hasan Şanlı, AA muhabirine, yılda 40'a yakın keman ürettiğini ve her yerden müşterilerinin olduğunu dile getirdi.

Yaptığı kemanların beğenildiğini ifade eden Şanlı, şöyle devam etti:

"Antonio Stradivari'nin kemanlarını internetten dinleye dinleye sesinin ne kadar müthiş olduğunu fark ettim. Bizim kemanlardan neden bu sesin çıkmadığını araştırdım. Eskiden de marangozluk geçmişim vardı, yıllarca çalışmıştım. Belki bu sesi biz de alabiliriz, bu kaliteyi yakalayabiliriz diye yapmak için meraklandım. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapımı Bölümünde Öğretim Görevlisi Seyrani Cihan, sağ olsun beni yanına kabul etti. Yedi, sekiz yıl onun yanında çalışarak keman yapımını öğrendim."

İlk yaptığı kemanlardan olumlu geri dönüşler alınca keman yapımına devam ettiğini ve yıllar içinde kendisini geliştirdiğini anlatan Şanlı, "Hocam olsun, ustalarım olsun, elimin çok yatkın olduğunu, çok yetenekli olduğumu belirterek kesinlikle bırakmamam gerektiğini söylerlerdi. Ben de daha çok motive oldum ve mükemmel kemanı yapabilmek için daha çok yoğunlaştım." diye konuştu.

- "Emeklerimi taçlandırmak istiyorum"

Şanlı, gelecek yıl İtalya'nın Cremona şehrinde 17'ncisi düzenlenecek "Concorso Triennale Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari Yarışması"na katılmaya hazırlandığını belirtti.

Başvuruların gelecek yıl internet üzerinden yapılacağını ifade eden Şanlı, şunları kaydetti:

"Yirmi senedir araştırarak, yaparak, dinlediğim Antonio Stradivari'nin kemanının seslerine yaklaştığımı düşünüyorum. Yılda yaklaşık 40 keman üretiyorum. Yaptığım kemanlara karşı yoğun ilgi ve beğeni var. Dünyanın her yerinden keman yapımcılarının katıldığı İtalya'da düzenlenen yarışmalara 2 senedir üzerinde çalıştığım kemanı tamamlayıp onunla katılarak emeklerimi taçlandırmak istiyorum."

Tamamen el işçiliği olan kemanlarının yapımının 2-2,5 ayı bulduğunu ifade eden Şanlı, keman yapımında özel kesilmiş ve saklanmış akçaağaç, ladin ve abanoz kullandığını sözlerine ekledi.

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