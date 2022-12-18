Şehit Şerife Bacı 2. Şiir Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi

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KASTAMONU (AA) - Milli Mücadele döneminde İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı anmak için düzenlenen "İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı 2. Şiir Yazma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şerife Bacı ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacı ile ilki geçen sene İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi tarafından başlatılan yarışma ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden 3, Kastamonu Üniversitesinden ve İlim Yayma Cemiyetinden 2 olmak üzere toplamda 7 seçici kurulunun değerlendirdiği şiirlerde dereceye girenler, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, "Tarihimiz boyunca nelerle mücadele ettik bunu hepimiz biliyoruz. Bugün farklı versiyonlarıyla da olsa bu mücadele hem yurt içinde hem de dünyada devam ediyor. Şerife Bacı ve Şerife Bacı gibi vatan için canını feda eden şehitlerimiz, bu ülkeyi, bu toprakları bizlere emanet ettiler. Yüz yıldır Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu tarafa, Türkiye üzerinde yaşanan farklı hadiselerle bugüne kadar geldik. Bu 100 yıl kolay olmadı." diye konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şemsettin Kırış ise Şerife Bacı'nın Türk milliyetinin örnek bir şahsiyeti olduğunu söyledi.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Ceylin Bahar Mutafoğlu birinci, Nevra Beyza Çobanoğlu ikinci, Zeynep Çorbacı üçüncü, lise kategorisinde Merve Teberoğlu birinci, Beyzanur Tetik ikinci, Sudenaz Yılmaz üçüncü, üniversite kategorisinde ise Çağla Bulut birinci, Teoman Hakan Evcioğlu ikinci Hasan Hüseyin Karakulak üçüncü oldu. Öğrencilere ödülleri il protokolü tarafından verildi.

Programa, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akif Güzel, kurum müdürleri, sivil topluk kuruluşlarının başkanları, öğrenci ve veliler katıldı.

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